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Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada

Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada

Hadımköy bölgesinde seyir halinde olan tırın dorsesine tutunan iki kişi tehlike saçtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.