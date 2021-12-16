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    Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada

    Hadımköy bölgesinde seyir halinde olan tırın dorsesine tutunan iki kişi tehlike saçtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:25
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    Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada

    Arnavutköy'ün Hadımköy bölgesinde iki kişi, seyir halindeki dorsesi beton yığınıyla dolu olan tıra tutunarak ilerledi.

    Dakikalar boyu süren tehlikeli yolculukta şahıslar, yağış nedeniyle tutunmakta zorluk çekti.

    O ANLAR KAMERADA

    Ölümle burun buruna yolculuk ise başka bir araçla seyir halinde olan vatanaş tarafından kayda alındı.

    Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada VİDEO

    Arnavutköy deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada #1

    Arnavutköy deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada #2

    Arnavutköy deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada #3

    Arnavutköy deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada #4

    Arnavutköy deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada #5

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