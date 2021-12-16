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- Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada
Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada
Hadımköy bölgesinde seyir halinde olan tırın dorsesine tutunan iki kişi tehlike saçtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.
- DHA
- 16.12.2021 - 11:13
- Güncelleme : 16.12.2021 - 11:25
Arnavutköy'ün Hadımköy bölgesinde iki kişi, seyir halindeki dorsesi beton yığınıyla dolu olan tıra tutunarak ilerledi.
Dakikalar boyu süren tehlikeli yolculukta şahıslar, yağış nedeniyle tutunmakta zorluk çekti.
O ANLAR KAMERADA
Ölümle burun buruna yolculuk ise başka bir araçla seyir halinde olan vatanaş tarafından kayda alındı.
Arnavutköy'deki ölümle burun buruna yolculuk kamerada VİDEO