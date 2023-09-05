Arnavutköy'deki trafik magandasının psikiyatristi sıkıştırdığı anlar

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Megakent İstanbul'da her geçen gün bir başka trafik krizi yaşanıyor.

Adres bu kez Arnavutköy.

Hadımköy'den Avcılar istikametine otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldı.

O anları kayda aldı

Sürücü, bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini aktardı.

Psikiyatrist, yaşadığı zorbalık dolu anları cep telefonu ile kayda aldı.

O anlar, şu cümlelerle paylaşıldı.;

Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim.