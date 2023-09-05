DHA

Megakent İstanbul'da her geçen gün bir başka trafik krizi yaşanıyor.

Adres bu kez Arnavutköy.

Hadımköy'den Avcılar istikametine otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldı.

O anları kayda aldı

Sürücü, bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini aktardı.

Psikiyatrist, yaşadığı zorbalık dolu anları cep telefonu ile kayda aldı.

O anlar, şu cümlelerle paylaşıldı.;

Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim.

Arnavutköy'de psikiyatrist trafikte sıkıştırıldığı anları sosyal medyada paylaştı #1
Arnavutköy'deki trafik magandasının psikiyatristi sıkıştırdığı anlar