Artvin Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı
DHA

Artvin'de yaşanılan kazada, bir kişi feci şekilde can verdi..

Akşam saatlerinde Hopa Limanı’nda meydana gelen olayda, Hasan Kibar yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu denize düştü.

Sürücü hayatını kaybetti

Sürücü Kibar suya gömülen kamyonette sıkışırken, araçta bulunan Erdoğan Kaya ise kendi imkanıyla karaya çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışmasında Hasan Kibar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralanan kişinin sağlık durumu iyi

Halatlara bağlanan kamyonet denizden çıkarılırken, Erdoğan Kaya ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı #1
Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı #2
Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı #3
Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı #4
Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı #5