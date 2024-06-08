Artvin merkezli 3 ilde operasyon: Vatandaşları 600 milyon TL dolandıran 21 kişi tutuklandı Vatandaşların ihbarıyla 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri telefonda kendini avukat olarak tanıtarak aradıkları kişileri 600 milyon TL dolandıran 21 kişiyi tutuklayarak ceza evine gönderdi.

DHA

Telefon dolandırıcıları durmak bilmiyor.

Kendilerini polis, avukat ya da savcı olarak tanıtan şahıslar, vatandaşları milyonlarca lira dolandırıyor.

Hemen her seferinde bu yalana inanan binlerce kişi ise mağduriyet yaşıyor.

Bu kapsamda Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı 8 ay önce kentte 2 kişinin telefonla dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nın araştırma ve takibi sonucunda, elebaşlığını ‘Cey-Cey’ lakaplı C.Ö'nün yaptığı dolandırıcılık suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmalarında, örgütün nitelikli dolandırıcılık faaliyeti kapsamında mağdurları, genellikle ileri yaş grubundan seçtikleri tespit edildi.

Avukat yalanıyla kandırdırlar

Örgüt üyelerinin, kurulan çağrı merkezinden vatandaşları arayıp kendilerini İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat olarak tanıttıkları, adli para cezasının son günü olduğunu ve ödemedikleri takdirde cezanın hapis cezasına çevrileceğini söyleyerek para aldıkları teknik takiple belirlendi.

21 kişi tutuklandı

Eş zamanlı operasyonlarda, gözaltına alınan örgüt üyelerinin banka hesaplarında bulunan miktar hariç, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 13 araç, 2 ev, şirket, 164 banka ve 2 de kripto para hesabına el konuldu.

Tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, asayiş bilgilendirme toplantısında, güvenlik güçlerince mayıs ayında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

Ele geçirilenler

Kentin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın emrinde olacaklarını belirten Ünsal, operasyon kapsamında bir çağrı merkezinde 20 masaüstü bilgisayar, 40 cep telefonu, 65 sim kart, 9 bankamatik kartı, 6 flaş bellek, 3 hard disk ve hafıza kartı ele geçirildiğini duyurdu.

"Hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edilmiştir"

Ünsal, "Organize suçlarla mücadele kapsamında, ilimizde mayıs ayı içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen bir organize suç örgütüne yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak icra edilen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklanmıştır. Örgüt üyelerinin dolandırıcılık faaliyetleri sırasında, hesaplar arası yaptıkları para transferi hacminin yaklaşık 600 milyon lira olduğu, incelenen Mali Suçları Araştırma Kurulu verileri sonucunda tespit edilmiştir." dedi.

Bu arada operasyon ve belirlenen adreslere eş zamanlı baskın anları da jandarma kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)