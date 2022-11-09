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    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu

    Vali Yılmaz Doruk ile 9 yaşındaki Muhammet Kaçmaz, minderde güreş tuttu. İkili arasındaki rekabet anları, Vali Doruk tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
    • 09.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:46
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    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bulunan Spor Eğitim Merkezi'ndeki ziyareti sırasında sporcuların antrenmanlarını izledi.

    9 yaşındaki minik güreşçi Muhammet Kaçmaz, Vali Doruk ile güreş tutmak isteyince ziyaretin seyri bir anda değişti.

    Minik sporcunun isteğini geri çevirmeyen Vali Doruk, mindere çıktı.

    Minik sporcu, Vali Doruk’u tuş etti

    İHA’nın haberine göre; kısa süren güreşin ardından minik Muhammet, Vali Doruk’u tuş etti. Gülümsemelerin yaşandığı o anlarda minik güreşçinin mutluluğu gözlerinden okundu. Vali Yılmaz Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti.

    “İyi olan kazandı”

    Vali Doruk, o anları sosyal medya hesabından “Pehlivanlar diyarı Yusufeli’nde Tekkale’li Mehmet’le güreş tuttuk. İyi olan kazandı.” notuyla paylaştı.

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu VİDEO

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu #1

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu #2

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk, minik sporcu ile güreş tuttu #3


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