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    Artvin'de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi

    Artvin’de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
    • 06.08.2022 - 13:01
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    Artvin'de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi

    Artvin'de Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Kopmuş mevkisinde gece 02.30 sırlarında Birkan Yılmaz yönetimindeki 08 AT 332 plakalı BMW marka lüks otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası araç içinde bulunan 21 yaşındaki Cemal Tatar olay yerinde hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücü Birkan Yılmaz (25) ise tedavisi yapılmak üzere Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı.

    Doğum gününde vefat etti

    Çanakkale’de üniversite okuyan Cemal Tatar'ın dün doğum günü olduğu ve yaz tatilinde memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

    İHA'nın aktardığına göre otopsi için Tatar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesinin yarın öğlen namazının ardından Kemalpaşa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

    Artvin de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi #1

    Artvin de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi #2

    Artvin de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi #3

    Artvin de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi #4

    Artvin de 21 yaşındaki genç doğum gününde yaşamını yitirdi #5


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