- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi, kurtarıldı
Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi, kurtarıldı
Borçka ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan 45 yaşındaki Uğur Ejderoğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
- 02.07.2022 - 20:20
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyünde arkadaşları ile gezintiye çıkan Uğur Ejderoğlu bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine JAK ekipleri geldi.
Ekipler, 50 metre uçuruma yuvarlanan Ejderoğlu'nu sarkıttıkları halata bağladıkları sedye yardımıyla yolun kenarına aldı.
Sağlık durumu iyi
DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Ejderoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı