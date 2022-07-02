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    Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi, kurtarıldı

    Borçka ilçesinde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan 45 yaşındaki Uğur Ejderoğlu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
    • 02.07.2022 - 20:20
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    Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi, kurtarıldı

    Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyünde arkadaşları ile gezintiye çıkan Uğur Ejderoğlu bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı.

    Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine JAK ekipleri geldi.

    Ekipler, 50 metre uçuruma yuvarlanan Ejderoğlu'nu sarkıttıkları halata bağladıkları sedye yardımıyla yolun kenarına aldı.

    Sağlık durumu iyi

    DHA'nın haberine göre, hastaneye kaldırılan Ejderoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Artvin'de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

    Artvin de 50 metre uçuruma yuvarlanan kişi, kurtarıldı #1


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