Artvin'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Artvin'in Hopa ilçesi Ortahopa mahallesi Turgay Ciner Caddesi'nde lahmacun salonunun bacasından çıkan kıvılcım, hemen yanında yer alan otele sıçradı.
Nana Otel'e sıçrayan kıvılcım hızla büyüdü ve otelin dış cephesini alevler sardı.
Ekipler yetersiz kaldı
Otelin dış cephesi kıvılcımlar ile alev alırken, çıkan yangında otelin dış cephesi neredeyse tamamen yandı.
Hopa İtfaiyesi ekipleri yangına müdahalede yetersiz kalınca Rize'deki yakın ilçelerden destek yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Can kaybı yok, maddi hasar büyük
Güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, otelde büyük maddi hasar meydana geldi.