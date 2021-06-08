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Artvin’de, aç kalan ayı köye indi
Aç kalan ayılar köye indi. Evlerinin bahçesinde, gündüz vakti ayıyla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı.
- İHA
- 08.06.2021 - 08:58
- Güncelleme : 08.06.2021 - 09:22
Artvin’de aç kalan ayı, Ardanuç ilçesi Aşağıırmaklar köyüne indi.
Bir süre yiyecek arayan ayı, gündüz vakti vatandaşların bahçesine girdi.
Ayıyı görenler korku ve panik yaşadı.
KAMERAYA YANSIDI
Gürültü çıkararak ayı, bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.
Ayının bahçeye girdiği anlar, bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Artvin’de, aç kalan ayı köye indi VİDEO