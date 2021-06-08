Euro
10.4962
-0.08%
Dolar
8.6215
0.1%
Altın
526.02
0.02%
Borsa
1.447
0%
Bitcoin
285.750
-9.00%
EXEN Coin
35.99
3.44%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Artvin’de, aç kalan ayı köye indi

    Aç kalan ayılar köye indi. Evlerinin bahçesinde, gündüz vakti ayıyla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin’de, aç kalan ayı köye indi

    Artvin’de aç kalan ayı, Ardanuç ilçesi Aşağıırmaklar köyüne indi.

    Bir süre yiyecek arayan ayı, gündüz vakti vatandaşların bahçesine girdi.

    Ayıyı görenler korku ve panik yaşadı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Gürültü çıkararak ayı, bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

    Ayının bahçeye girdiği anlar, bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Artvin’de, aç kalan ayı köye indi VİDEO

    Artvin’de, aç kalan ayı köye indi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir