Artvin'de ağıla giren ayı, 20 koyunu öldürdü Bir ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı. Yaralı hayvanlardan bazılarının durumu ciddi…

DHA

Dün gece Artvin’in Şavşat ilçesi Balıklı köyüne ayı indi, girdiği ağılı kan gölüne çevirdi…

Köyde çobanlık yapan Mubin Koçak, sabah koyunlarını otlatmak için geldiği ağılın çevresindeki tel örgülerin parçalandığını fark etti.

20 koyun öldü

Ağıla giren Koçak, 240 küçükbaşından 20 koyununun ayı saldırısında öldüğünü, 45'inin de yaralandığını gördü.

Koçak, saldırıda kaçan bazı koyunları da 4 kilometre uzakta yaralı halde buldu.

Yaralı koyunlar, adrese çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı.

"Daha önce de ayı saldırmıştı"

Yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen Mubin Koçak, “Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü. Ağıl önünde bağlı olan köpekleri de ayılar yaralamış. Üzgünüz.” dedi.

Veteriner hekim Hüseyin Babada ise “Çok sayıda hayvanı yaralı. Bazıları tedavi edilir ama bazılarının yaşam tehlikesi devam ediyor.” diye konuştu.