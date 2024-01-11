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Artvin'de arkadaş grubunun kar eğlencesi: Rafting botunu araca bağlayıp kaydılar...

Artvin'de arkadaş grubunun kar eğlencesi: Rafting botunu araca bağlayıp kaydılar... Şavşat ilçesinde bir grup arkadaş araçlarının arkasına halat yardımıyla bağladıkları rafting botuyla kar üzerinde kayak yaptı. Doyasıya eğlenen grup o anları kayıt altına alınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.