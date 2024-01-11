İHA
Artvin'de arkadaş grubunun eğlencesi yüzleri güldürdü.
Şavşat'ta etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy beyaz örtüyle kaplandı.
İlçeye bağlı Kocabey köyünün yolları karla kaplanınca köylüler bunu eğlenceye dönüştürdü.
Aracın arkasına rafting botu bağlayıp kaydılar
Bir grup arkadaş, 4x4 araçların arkasına bağladıkları rafting botu ile kayak yaptı.
Rafting botu içerisine oturan 7 arkadaş, hızlı giden botla sağa sola savrularak adrenalin yaşadı.
Bot devrildi, eğlence bitti...
Eğlence botun yoldan çıkarak devrilmesiyle son buldu.
O anları cep telefonuna kayıt eden grup, sosyal medya hesaplarından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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