Artvin'de arkadaşıma gidiyorum diye evden çıkan genç geri gelmedi Arkadaşına gidip 7 gündür kayıp oğlu için gözyaşı döken anne, 16 yaşındaki oğlunun eve dönmesi için her gün yolunu gözlüyor.

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İHA

Artvin’in Borçka ilçesinde 16 yaşındaki genç 1 Eylül akşamı ailesine, "Arkadaşım evinde yalnız, onun yanına gidiyorum." diyerek ayrıldı.

Bunun ardından bir daha evine gelmeyen genç, ailesini paniğe soktu.

Ailenin çocukların haber alamayınca kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri, Hakan Topçu için arama çalışması başlattı.

Aile evlatlarını bekliyor

Telefonuna ulaşılamayan, gidebileceği her yere bakan ailesi, polis ekiplerinin oğlundan getireceği güzel haberleri bekliyor.

Anne Ayşe Topçu, kaybolan oğlunun, fotoğraflarını önüne çıkana göstererek, oğluna ulaşmaya çalışıyor.

"Bize en yakın zamanda ulaşmaya çalış"

"Ne olur benim çocuğumu bulun kime gittiysem bir netice alamadım." diyen anne Topçu, şöyle konuştu:

Uçak geçse uçağa bakıyorum, evin önünden araba geçse arabaya bakıyorum. Fotoğrafını kucağıma alıp odasında yatıyorum. Yaşadığına inanıyorum ama bugün yarın gelecek. Hakan oğlum neredeysen bize en yakın zamanda ulaşmaya çalış. Biz seni unutmadık. Her gün seni bekliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)