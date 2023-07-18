Artvin'de ayılar köylüleri canından bezdirdi Artvin’in Şavşat ilçesinde her akşam ayıların köye geldiğini ve meyve ağaçlarına zarar verdiğini söylen vatandaşlar, “Devlet hep ayılardan yana bizden yana değil" diyerek yardım istediler.

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İHA

Artvin’in Şavşat ilçesine Pınarlı köy sakinleri son günlerde ayılarla başları dertte.

Her akşam köye geldiklerini ifade eden vatandaşlar, meyve ağaçlarını kırıp zarar verdiklerini söyledi.

Köylülerin başı ayılarla dertte

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, ayının kendisine ait kiraz ağacına çıkarak hem kirazları yiyen hem de dallarını kırdığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

Köy halkının hayvan sever olduğunu ifade ederek ayılar zarar vermediklerini fakat her akşam ormanlık alandan köye geldiğini ve korku içinde yaşadıklarını söyledi.

"Devlet hep onlardan yana, bizden yana değil."

Ayılarla başımız dertte diyen Aydın "Ayılardan çok derdimiz var, ne yapacağız ne olacak bilmiyorum. Hiç meyve toplayamıyoruz. Kiraz ağacımın her tarafını kırdı. Karşıda ormanlık var, bu köye çok yakın akşam saat 6 oluyor ayılar kapımızda. Kovuyoruz gitmiyorlar. Biz de hayvanların ölmesini istemediğimizden onlara zarar vermiyoruz. Devlet hep onlardan yana, bizden yana değil. Bunu bizim lehimize nasıl çevirebilemiyoruz. Ya bunları bir tarafta saklasınlar ya baksınlar ya da sahip olsunlar. Yeter artık can boğazımıza geldi. Bugün kiraz ağacını kırdı, yarın erik yetişecek daha sonra armut. Köyde korku içinde yaşıyoruz. Gece dışarı çıkamaz olduk. Devlet bize nasıl yardımcı olur bilmiyorum. Buna çözüm istiyoruz, devlet bu ayılardan bizi kurtarırsa memnun oluruz.” ifadelerini kullandı.