Artvin'de bir kişi silahını temizlerken kendini vurdu

DHA
Beklenmedik kaza canına mal oldu..
Öğle saatlerinde Artvin'in Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, evde tabancasını temizleyen Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar, iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından Koşar'ın cenazesi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.