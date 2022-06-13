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Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı

Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı

Her yıl geleneksel olarak yapılan boğa güreşleri festivalinde bir boğa, seyircilerin arasına daldı. Yaşanan olayda kimse yara almadı.