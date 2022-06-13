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- Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı
Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı
Her yıl geleneksel olarak yapılan boğa güreşleri festivalinde bir boğa, seyircilerin arasına daldı. Yaşanan olayda kimse yara almadı.
- 13.06.2022 - 11:49
- Güncelleme : 13.06.2022 - 12:47
Artvin Borçka'ya bağlı Taraklı köyünde, her yıl belirlenen bir ilçede geleneksel olarak gerçekleştirilen boğa güreşleri düzenlendi.
Kıyasıya mücadele eden boğaların güreş mücadelelerinin yanı sıra renkli görüntüler de ortaya çıktı.
Seyircilerin arasına daldı
Güreşler sırasında bir boğa, rakibinden kaçarak tribünde bulunan seyircilerin arasına daldı. Güreşlerin yapıldığı arenasının kenarına inşa edilen duvardan atlayan boğa, seyircinin arasından koşarak uzaklaştı.
Kimse yaralanmadı
Etrafta bulunanların bağrışmalarıyla korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri kimse yaralanmadı.
İHA'nın haberine göre; festival günün sonunda kazasız bir şekilde sona ererken renkli sahneler de kameralara işte böyle yansıdı.
Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı