Artvin'de çekiçle öldürdüğü muhtarı arama çalışmalarına katılmış

Şavşat ilçesinde, köy muhtarı Murat Altun’un, komşusu Yüksel Acar tarafından çekiçle başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Failin kayıp muhtarı arama çalışmalarına da katıldığı belirlendi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy yolu kenarında, tepenin eteğinde, 12 Aralık günü 08 AAD 801 plakalı hasarlı kamyoneti görenler, jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.

Kamyonette yapılan aramada, Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu, ayrıca kan izlerine rastlandı. Çevrede yapılan araştırmada ise Altun bulunamadı.

Husumetli komşusu gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince genişletilen soruşturmada, muhtar Murat Altun’un en son birlikte olduğu ve aralarında husumet bulunduğu tespit edilen komşusu Yüksel Acar, gözaltına alındı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Acar’ın yer göstermesiyle aracın bulunduğu yere 1 kilometre mesafede, ormanda Murat Altun’un cesedine ulaşıldı. Otopsisinde başında kesi ve darp izleri tespit edilen Murat Altun, ilçede toprağa verildi.

Aramalara katılmış

Yürütülen soruşturmada muhtar Murat Altun’un, evinde husumetlisi Yüksel Acar tarafından para meselesi yüzünden çıkan tartışmada çekiçle başına vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet sonrası aracı şarampole itip, cesedi uzağa bıraktığı belirlenen şüphelinin, bölgede kayıp muhtarı arama çalışmalarına katıldığı belirlendi. Kamyonette parmak izlerine de ulaşılan Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

"Hareketlenince çekiçle başına vurdum"

Yüksel Acar ifadesinde, "Alkollüydük, alacak verecek meselesinden tartışınca, elime geçen çekiçle muhtarın kafasına vurdum. Daha sonra hareketsiz halde olan muhtarı, aracıyla ormanlık alana götürdüm. Bu sırada muhtar araç içinde yeniden hareketlenince tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurdum. Cesedi ormanlık alana bıraktım, indiğim aracı da yoldan aşağı iterek kaza süsü vermek istedim." dedi.