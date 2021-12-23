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    Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı

    Sultan Selim Dağı'nda baz istasyonu çalışması yapan 3 görevli dönüş yolunda çığ düşmesiyle mahsur kaldı. 3 görevliye 4 saatlik çalışmanın sonrasında ulaşıldı.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 16:03
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    Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı

    Artvin'in Sultan Selim Dağı'ndaki baz istasyonu altyapı çalışması için 3 servis görevlisi bölgeye gitti.

    BÖLGEDE MAHSUR KALDILAR

    Dönüş yoluna geçen servis görevlileri, yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği çığ düşmesi sonucu, bölgede mahsur kaldı.

    4 SAAT SONRA KURTARILDILAR

    Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma ve Hopa Özel İdare’den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı.

    GÖREVLİLERİN DURUMU İYİ

    Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #1

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #2

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #3

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #4

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #5

    Artvin de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı #6

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