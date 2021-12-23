Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı

Sultan Selim Dağı'nda baz istasyonu çalışması yapan 3 görevli dönüş yolunda çığ düşmesiyle mahsur kaldı. 3 görevliye 4 saatlik çalışmanın sonrasında ulaşıldı.

Artvin'in Sultan Selim Dağı'ndaki baz istasyonu altyapı çalışması için 3 servis görevlisi bölgeye gitti.

BÖLGEDE MAHSUR KALDILAR

Dönüş yoluna geçen servis görevlileri, yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği çığ düşmesi sonucu, bölgede mahsur kaldı.

4 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma ve Hopa Özel İdare’den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı.

GÖREVLİLERİN DURUMU İYİ

Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





















