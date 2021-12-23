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- Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı
Artvin'de çığ düşmesiyle mahsur kalan işçiler 4 saat sonra kurtarıldı
Sultan Selim Dağı'nda baz istasyonu çalışması yapan 3 görevli dönüş yolunda çığ düşmesiyle mahsur kaldı. 3 görevliye 4 saatlik çalışmanın sonrasında ulaşıldı.
- DHA
- 23.12.2021 - 16:03
Artvin'in Sultan Selim Dağı'ndaki baz istasyonu altyapı çalışması için 3 servis görevlisi bölgeye gitti.
BÖLGEDE MAHSUR KALDILAR
Dönüş yoluna geçen servis görevlileri, yoğun kar yağışının beraberinde getirdiği çığ düşmesi sonucu, bölgede mahsur kaldı.
4 SAAT SONRA KURTARILDILAR
Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma ve Hopa Özel İdare’den olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı.
GÖREVLİLERİN DURUMU İYİ
Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.