Artvin'de çocuğa cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı Çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, Artvin'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA

46 yaşındaki S.Ü., '12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hapis cezası bulunan S.Ü'nün (46) yakalanması için çalışma başlattı.

JASAT'ın çalışmalarının ardından kadının Artvin'in Hopa ilçesinde bir otelde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalandı

Otele yapılan operasyonun ardından hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Hayasızca hareketlerde bulunma, bir kimseyi fuhuşsa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından yapılan işlemlerin ardından kadın, Artvin kapalı cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)