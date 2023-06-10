Artvin'de Çoruh'a düşen sürücüden haber alınamıyor Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal için, AFAD arama çalışmalarını sürdürüyor. 40 kişilik ekibin aradığı Topal'dan 19 gündür ise bir ize rastlanılamadı.

Artvin Şavşat ilçesinde seyir halinde olan Zübeyir Topal, kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ve kamyonuyla düştüğü Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal, bulunamadı. 19 gündür tek bir iz bile yok AFAD koordinesinde Jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisinden oluşan 40 kişilik ekip bölgede 19. gününde çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışma baraj gölüne kadar uzanırken, ekipler şuana kadar Zübeyir Topal'dan bir ize rastlamadı.