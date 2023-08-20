Artvin'de denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 71 yaşındaki balıkçı için arama çalışması başlatılırken yaşlı adamın 2 kilometre açıkta teknesi bulundu.

DHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar boğulma vakalarını arttırdı.

Bu kez de Artvin'in Arhavi ilçesinde dün sabah tekneyle balığa çıkan 71 yaşındaki Mehmet Aykut, geri dönmedi.

Ailesi Aykut’a ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattırken yaklaşık 2 kilometre açıkta Aykut’un teknesine ulaşıldı.

Havadan karadan takip ediliyor

Mehmet Aykut’un denize düşme ihtimaline karşın arama çalışmaları bu yöne kaydırıldı.

Denizden Sahil Güvenlik Botları ile yürütülen çalışmalara bir helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.