Artvin'de, düğüne gidenleri taşıyan minibüs tünel girişinde devrildi

DHA
Artvin'in Yusufeli ilçesi Arpacık köyündeki düğün sevinci hüzne dönüştü.
İlçe merkezindeki düğüne gelen yolcuları taşıyan Mehmet Avrasyalı yönetimindeki 08 M 9064 plakalı minibüs, Lan-Tamat viyadüğündeki T-17 Tüneli girişinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp devrildi.
15 kişi yaralandı
Facianın eşiğinden dönülen olayda Kazada, 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 15 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Yusufeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.