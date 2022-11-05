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    Artvin'de emniyette tartıştığı polisi vurdu

    Borçka'da bir kişi, eşinden şikayetçi olmak gittiği emniyet amirliğinde tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla ayağından vurarak yaraladı.
    • 05.11.2022 - 19:02
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    Artvin'de emniyette tartıştığı polisi vurdu

    Artvin'de eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan ve ismi açıklanmayan koca, şikayette bulunmak üzere Borçka İlçe Emniyet Amirliği’ne geldi.

    Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen kişi, bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı.

    Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran kişi, polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti.

    Polis hastanede

    Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis memuru ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    "Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır"

    Artvin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

    Artvin de emniyette tartıştığı polisi vurdu #1

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