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    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

    Artvin’in Arhavi ilçesinde iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.
    • 16.11.2022 - 21:22
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    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

    Artvin'in Arhavi ilçesinde Musazade Mahallesi'nde Hüseyin Yıldız’a ait iki katlı müstakil ahşap evde sebebi henüz belli olmayan yangında alevler bir anda evi tamamen sardı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

    Evdekiler son anda kendilerini dışarı attı

    İHA'nın aktardığına göre mahallede korku dolu anlar yaşanırken, yangın esnasında evde yaşayanların son anda kendilerini dışarı atmaları büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu #1

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu #2

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu #3

    Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu #4


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