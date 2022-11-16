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Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Artvin’de evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Artvin’in Arhavi ilçesinde iki katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.