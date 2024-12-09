Haber Merkezi
Artvin'i heyelan vurdu...
Heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobile geçtiğimiz dakikalarda ulaşıldı.
Ulaşılan otomobilde bulunan sürücü Murat Turhan, Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir’in cansız bedenleri çıkarıldı.
4 ARKADAŞIN CANSIZ BEDENİ TOPRAK YIĞININDAN ÇIKARILDI
4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını arasından çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobilin de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürdürülüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış