İHA
Artvin'de yoğun yağışların ardından heyelanlar devam ediyor.
Artvin-Ardahan devlet karayolunun 22. kilometresinde gerçekleşen heyelanda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.
Uzun araç kuyrukları oluştu, heyelan anı kaydedildi
Heyelanın neden olduğu uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler hızla müdahale çalışmalarına başladı.
Bu olayın yaşandığı anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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