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    Artvin’de hurda malzemelerden yapılan araba: Lazda

    İbrahim ve Furkan Gül kardeşler, hurdalardan topladıkları parçalardan araba yaptı. Gül kardeşler, arabanın ismini Lazda koydu.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 17:08
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    Artvin’de hurda malzemelerden yapılan araba: Lazda

    Artvin Hopa sanayi sitesinde esnaf olan İbrahim (28) ve Furkan (17) Gül kardeşler, hurda araç parçalarından tek kişilik araba yaptı.

    Tarım motorundan ve arazili araçtan elde ettikleri hurda parçaları birleştiren Gül kardeşler, test sürüşlerini tamamladı.

    5 İLERİ, 3 GERİ VİTES

    Kardeşlerin kendi bilgi ve birikimlerini kullanarak yapılan, 5 ileri 3 geri vitesi olan arabayı görenler hayrete düştü.

    “10 BİN LİRAYA OTOMOBİL SAHİBİ OLDUK”

    Lazda ismi verilen otomobil, 80 kilometrede 3 litre yakıt harcarken, kaporta kısmının sacdan ve ahşap karışımdan oluştuğu görüldü.

    Az yakıt harcayan kendine ait bir otomobil düşüncesiyle yola çıktığını belirten İbrahim Gül, "Bu otomobili yaparken parçaları tamamen değişik yerlerden aldık. Hepsi derme çatma, hurdacıdan topladık. Yaptığım bu araçta bir otomobilde olması gereken her şey var. Topladığımız hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin liraya otomobil sahibi olduk.” dedi.

    Kendi imkanı ile birleştirerek tek kişilik otomobilini büyük bölümünü tamamlayan Gül kardeşler, ilk deneme gezintisini sanayide yaptı.

    Artvin’de hurda malzemelerden yapılan araba: Lazda #1


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