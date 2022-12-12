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    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor

    Yol kenarında bir tepenin eteğinde bulunan hasarlı kamyonette kan izlerine rastlandı. Kamyonetin sahibi muhtar için de arama başlatıldı.
    • 12.12.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 16:47
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    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor

    Artvin’in Şavşat ilçesi Tepeköy köyü yolu kenarındaki tepenin eteğinde hasarlı kamyoneti görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.

    Kan izleri görüldü

    Kamyonette yapılan aramada; 45 yaşındaki Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu, ayrıca kan izleri görüldü.

    Çevrede yapılan incelemede ise Murat Altun'a dair bir iz bulunamadı.

    DHA’nın haberine göre ekipler, muhtarı bulmak için çalışma başlattı.

    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor #1

    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor #2

    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor #3

    Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor #4


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