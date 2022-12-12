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- Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor
Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor
Yol kenarında bir tepenin eteğinde bulunan hasarlı kamyonette kan izlerine rastlandı. Kamyonetin sahibi muhtar için de arama başlatıldı.
- 12.12.2022 - 16:34
- Güncelleme : 12.12.2022 - 16:47
Artvin’in Şavşat ilçesi Tepeköy köyü yolu kenarındaki tepenin eteğinde hasarlı kamyoneti görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun'a ait olduğunu belirledi.
Kan izleri görüldü
Kamyonette yapılan aramada; 45 yaşındaki Altun'a ait tabanca ile cep telefonu bulundu, ayrıca kan izleri görüldü.
Çevrede yapılan incelemede ise Murat Altun'a dair bir iz bulunamadı.
DHA’nın haberine göre ekipler, muhtarı bulmak için çalışma başlattı.