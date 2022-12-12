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Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor

Artvin’de içinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi aranıyor

Yol kenarında bir tepenin eteğinde bulunan hasarlı kamyonette kan izlerine rastlandı. Kamyonetin sahibi muhtar için de arama başlatıldı.