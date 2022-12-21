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    Artvin’de işe giden adamın etrafını köpekler sardı

    İşe giden bir şahsın etrafını 10’a yakın köpek sardı. Şahıs köpekleri elindeki sopanın yardımıyla uzaklaştırmayı başararak olası bir saldırıdan kurtuldu.
    • 21.12.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:05
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    Artvin’de işe giden adamın etrafını köpekler sardı

    Artvin’de başıboş köpekler tehlike saçıyor…

    Yusufeli Barajı’nın inşa edilmesi ile sular altında kalacak ilçe merkezi yerine inşa edilen yeni merkez, sokak köpeklerinin meskeni oldu.

    Bölgede yaşayan vatandaşlardan biri, sokak köpeklerinin son hedeflerinden biri oldu.

    10 köpek etrafını sardı

    Sabah işe gitme üzere evden çıkan şahsın etrafını bir anda 10’a yakın köpek tarafından sarıldı.

    Sopayla kurtuldu

    Şahıs, elindeki sopa sayesinde olası bir köpek saldırısından kurtuldu. Köpeklerin uzaklaşması ile şahıs, olayı yara almadan atlattı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan anlar, başka bir ilçe sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Yusufeli'nde işe giden adamın etrafını köpekler sardı ViDEO

    Artvin’de işe giden adamın etrafını köpekler sardı #1


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