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    Artvin'de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar

    Kardan yolları kapanan köyde düşme sonucu kalça kemiği kırılan 81 yaşındaki İbrahim Berk, ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:09
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    Artvin'de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar

    Artvin Borçka'nın Uğurlu köyünde, dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki İbrahim Berk'in kalça kemiği kırıldı.

    Kardan yolu kapalı köye paletli kar ambulansı ile ulaşan sağlık ekipleri, kalça kemiğinin kırık olması nedeniyle naklinin zor olacağını göz önüne alarak, helikopter ambulans talep etti.

    AMBULANS HELİKOPTERLE TAŞINDI

    Artvin İl Sağlık Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu Trabzon’dan havalanan ambulans helikopter, köye ulaşarak aldığı Berk'i Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne ulaştırdı.

    Tedavi altına alınan Berk'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Artvin de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar #1

    Artvin de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar #2

    Artvin de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar #3

    Artvin de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar #4

    Artvin de kalça kemiği kırılan hasta için helikopter çağırdılar #5


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