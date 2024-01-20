Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Artvin'in Arhavi ilçesi Musazade Mahallesi'nde İ.Ö. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya (40) ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e (12) çarptı.
Yoldan çıkan kamyonet takla atarak çay bahçesine devrildi.
Olay yerinde can verdiler
Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karne heyecanı yaşamıştı
Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ömer Nazım'ın karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu.
Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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