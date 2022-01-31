Artvin'de kara saplanan arıza ekibi, baretiyle kardan kurtuldu

Arızalanan elektrik hatlarına müdahale için yola çıkan ekibin kamyoneti kara saplandı. Baretlerini kürek gibi kullanıp kar küreyen 3 kişi, yaklaşık 5 saatte kurtuldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yoğun kar yağışında birçok köy yoluna ulaşım sağlanamazken elektrik ve haberleşme hatları da hasar gördü.

Elektrik hatlarındaki arızayı gidermek için çalışma yürütülen ekibe ait kamyonet, Ormandibi köyünde tipi nedeniyle kara saplandı.

Zor anlar yaşayan ekip, kamyonet çevresi ve yoldaki karı açmak için başlarındaki baretleri kürek olarak kullandı.

5 SAATTE BARETLERİ SAYESİNDE KURTULDULAR

Ekipler, baretleriyle kar küreyerek yolu açmaya çalıştı. Yaklaşık 5 saatlik uğraşın ardından araçlarını bulunduğu yerden çıkartan 3 kişi kurtulmayı başardı. Ekiplerin mahsur kaldıkları kardan kurtulma anları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.









