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    Artvin’de karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü

    Kurtarmak istediği yaralı karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düşen adam, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 28.04.2022 - 12:04
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    Artvin’de karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü

    Artvin-Şavşat kara yolundan dün akşam saat 22.30 sıralarında geçen sürücüler, Çoruh Nehri’nin kıyısında yaban hayvanlarının saldırısında yaralanan karacayı fark etti.

    Hareket etmekte zorlanan karacaya yardım etmek isteyen Soner Dursun, hayvanın arkasından yaklaştı.

    Yakalamak istedi

    Dursun, yakalamak için karacaya doğru hamle yaptı.

    Ancak bu sırada Dursun, karaca ile birlikte 10 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

    Dursun, suya kapılmaktan son anda kurtulurken, yaralı karaca ise kaçıp gözden kayboldu.

    Düştüğü anlar kamerada

    Hafif yaralanan Soner Dursun, çevredekiler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

    Soner Dursun’un düşme anı ise cep telefonuyla görüntülendi.

    “Karaca üstüme düştü”

    DHA’ya konuşan Soner Dursun; karacayı Doğa Koruma ve Milli Parlak Müdürlüğü’ne teslim etmek için yakalamaya çalıştığını belirterek “Yaralı karaca yol kenarında duruyordu. Onu o şekilde orada bırakınca diğer hayvanlara yem olacaktı. Karacaya yaklaştım, onu sağlam bacağından tuttum ama karaca çok güçlüydü. Dengemi kaybederek karaca ile birlikte kayalıklardan düştüm.

    Artvin’de karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü #1

    Karaca üstüme düştü. Hemen alt tarafımızda Çoruh Nehri akıyordu. Oraya düşerken kafamı, bacaklarımı çarptım. Tam nehre düşerken orada bulunan bir taş beni tuttu. Yaşayacak günümüz, verilmiş sadakamız varmış. Ölümden döndüm ama keşke karacayı kurtarabilseydim. O şu an yaralı kırık bacağı ile doğada acı çekerek gezecek. Çok üzgünüm.” dedi.

    Artvin’de karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü #2

    Artvin’de karaca ile birlikte 10 metre yükseklikten düştü #3


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