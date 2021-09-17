Artvin'de kaybolan sokak köpekleri, hayvan severleri ayağa kaldırdı

Boyunlarına ip takılarak sokaklardan toplanan köpekler bir kamyonetin kasasına konulurken görüntülendi. Vatandaşlar bu duruma sessiz kalmadı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 14 Eylül Salı günü sokak hayvanlarının bakımlarını yapan gönüllü hayvan severler, bazı hayvanların kaybolduğunu fark edince etrafta bulunan kamera kayıtlarını inceledi.

Ortaya çıkan görüntülerde iddialara göre belediye işçileri boyunlarına ip takılarak topladıkları sokak köpeklerini yine belediyeye ait bir kamyonete konularak bulundukları yerden götürüldüler.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvan severler suç duyurusunda bulunarak kayıp hayvanlarının geri getirilmesini istedi.

"HAYVANLAR ALINDIĞI YERE BIRAKILSIN"

Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “3 kısır küpeli köpek, kanunsuzca vicdansızca belediyenin toplama ekipleri tarafından boğazlarına ip bağlanarak boğarcasına sanki bir canlı varlık değil gibi aracın içerisine fırlatıldılar. Şimdi başkana soruyoruz bu üç köpek nerede ? Bu köpekler öldürülmediyse, ölüme terk edilmediyse lütfen bu hayvanları alındığı yere bırakılsın” dedi.

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"İKİ SOKAK HAYVANIMIZI GÖREMEDİK"

Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Arhavi Şube Başkanı Nuray Güzel ise “İlçemizde hiç hoş olmayan bir olayla karşılaştık. Geçtiğimiz temmuz ayında ilçemizde yaşanan sel felaketinden kurtardığımız canlar birer ikişer belediye ekipleri tarafından toplatılmaya başlandı. Bakımlarını yaptığımız sokaklarda ve farklı bölgelerde olan hayvanlar vardı. İki gündür iki sokak hayvanımız göremedik. Merak ettik nereye gittiler diye. Fakat hiçbir yerde bulamadık" dedi.





"BÖYLE BİR UYGULAMA İSTEMİYORUZ"

"Daha sonra kamera kayıtlarından bu canların belediye tarafından toplandığını, iplerle çekildiğini temizlik işçileri tarafından veteriner hekim olmadan alındığını gördük. Şu anda o hayvanlarımız gelmedi buraya ulaşmadı nereye gittikleri de belli değil. Belediyenin böyle bir uygulama yapmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.



