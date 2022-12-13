Artvin'de kaza yapan aracın sahibi 1 km uzakta bulundu

Şavşat'da kaza ihbarına giden jandarma inceleme sonrası araç sahibini 1 km uzakta ölü halede buldu. Şüpheli bulunan olay nedeniyle Y.A. gözaltına alındı.

Artvin’in Şavşat ilçesi Tepeköy köyünde dün yaşanan olayda, bir kişi araçtan 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şüpheli bulunan ölüm sonrası inceleme başlatıldı.

Olaya kaza süsü verildi

İHA'nın haberine göre inceleme sonucunda olaya kaza süsü verildiği belirlenerek Y.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Artvin Valiliği'nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12.12.2022 Pazartesi günü saat 07:19 sıralarında Şavşat ilçemize bağlı Tepeköy köyünde trafik kazası ihbarı alınması üzerine olay yerine intikal eden güvenlik görevlilerimizin yaptığı incelemeler neticesinde olay mahallinde bulunan aracın Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu ve araç içerisinde kimsenin olmadığı tespit edilmiştir.





"Adli tahkikata başlanmıştır"



Konu ile ilgili araştırma ve incelemelerin devam ettiği esnada edinilen ilk bulgular çerçevesinde ekiplerimizin yapmış olduğu arama neticesinde olay yerine yaklaşık 1 km uzaklıkta Tepeköy muhtarı Murat Altun, ölü vaziyette bulunmuştur.

Olayın şüphelisi olarak Y.A. gözaltına alınmış olup gerekli adli tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”