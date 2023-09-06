Artvin’de köpek saldırısına uğrayan vatandaşın açıklaması şaşırttı: 'Köpeklerle yaşamak zorundayız' Akşam saatlerinde evine giderken yerde yatan sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç adam, yere düşerek yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Sokak köpeği saldırılarının sonu gelmiyor.

İnsan canını tehlikeye sokan başıboş köpekler, bugüne kadar çok sayıda ölüme yol açtı.

Köpek ısırması sonucu ağır yaralanarak vefat edenler, kuduz olarak yaşamını yitirenler ve köpeğe çarpmamak için aracıyla kazaya karışanlar...

Yerde yatan köpek saldırdı

Son olarak bir saldırı da Artvin'de yaşandı.

Hopa ilçesinde esnaflık yapan 35 yaşındaki Oğuzhan Şanlı, evinin önüne geldiği sırada yerde yatan sokak köpeğini gördü.

Yanından sessizce geçmek isteyen adamı fark eden köpek, aniden kalkarak genç adama saldırdı.

Saldırının etkisiyle yere düşerek yaralanan Şanlı, köpeğin uzaklaşmasıyla kurtuldu.

"Yere düşmeme rağmen saldırmaya ısırmaya çalıştı"

Olay sonrası yaşadığı korku dolu anları anlatan genç adam, “Gece saat 2 sıralarında mahalleye eve gelmek üzere arabamı park ettim, yerde yatan köpeği gördüm. Köpeğin tepki verebileceğini öngörerek yavaşça kenarından giderken köpek aniden uyandı, uyanır uyanmaz üstüme geldi. Ayağımda terlik olduğu için dengesiz bir şekilde yere düştüm. Yere düşmeme rağmen saldırmaya, ısırmaya çalıştı. Ben de tekme atarak onu uzaklaştırdım. Daha sonra köpek uzaklaştı ben de kalktım biraz elim şişmişti." dedi.

"Köpeklerle yaşamak zorundayız"

Yaşadığı saldırıya rağmen, "Köpeklerle yaşamak zorundayız." diyen Şanlı, "Ben köpeğin saldırısına uğradım diye 'Köpekler toplansın, barınaklara konsun' demiyorum. Ama köpeklerin uygun bir şekilde beslenilmesini tavsiye ediyorum. Keşke yaşanmasaydı, yaşandı. Sağ salim ayaktayız.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)