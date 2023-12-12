Artvin'de mahalle asansörünü mesken tutan köpekler Hopa'da soğuk havalardan korunmak için asansörü mesken tutun sokak köpekleri, asansörü kullanan vatandaşlara tedirginlik yaşıyor.

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İHA

Artvin’in Hopa ilçesinde, Karadeniz insanının sorunlara pratik çözümlerine örnek verilebilecek bir yapı bulunuyor.

Hopa ilçe merkezinden yaklaşık 50 metre yüksekte olan Kuledibi Mahallesi'nin yolu vatandaşları canından bezdirince mahalle halkı, 5 yıl önce belediyeden mahallesine asansör istedi.

Mahalledeki ulaşım sorunu belediye tarafından asansör yaptırılarak çözüldü.

Hopa Kaymakamlığı ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası binaları arasında yaptırılarak hizmete giren asansör, yerden 50 metre yükseğe çıkarak Kuledibi Mahallesi'nin ulaşım sorununu çözdü.

Asansöre köpekler dadandı

10 katlı bir apartman yüksekliğindeki 5-6 kişi alan asansör sayesinde vatandaşların hayatı kolaylaştığı gibi bu sürede sokak hayvanlarının da hayatı kolaylaştı.

Tıpkı mahalle sakinleri gibi mahalledeki köpekler de ilçe merkezine bu asansör vasıtası ile gidip gelmeye başladı.

Mahalleli köpeklerle asansöre binmek zorunda kalıyor

İki mahalle arasında ulaşımı, tıpkı insanlar gibi sokak köpekleri de asansör ile yapıyor. Soğuk havalardan korunmak için asansörün içini kulübe gibi kullanarak, insanlara aldırış etmeden asansörle aşağı yukarı inip çıkan köpekleri görenler ilk başta büyük tedirginlik yaşıyor.

İlk kez bu durumla karşılaşan ilçe sakinlerinden Ercan Reisoğlu, asansör kapısında bekleyen köpeği görünce o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Biraz bekledikten sonra asansöre binen Reisoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

"Çok şaşırdım, hatta çok korktum"

Ercan Reisoğlu yaşadığı olayı anlatarak “O gün asansöre geldiğimde asansörün kapısında köpek bekliyordu. Arkadaşlarıma göstermek için video çekmeye başladım. Bekleyen köpeğe dedim, gel seni de aşağıya indireyim. Asansör gelince kabinin içerisinde 3 köpekle daha karşılaştım. Çok şaşırdım, hatta çok korktum, dedim ne yapayım. Mecburen inmem lazım yol uzuyor bu sefer.

Ben de bindim ses etmediler ama dışarda bulunan köpeğe havladılar. Gelme dediler sanırım. O da binmedi sırasını bekledi. Ben ve 3 köpek asansörle inmeye başladık. İçeride güzel bir ortam müzik de vardı, sakin bir şekilde indik.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)