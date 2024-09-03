Artvin'de mesire alanı kavgası cinayete döndü: 1 ölü Borçka ilçesinde yapılması planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana çalışmak için gelen firma yetkilileri ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen firma yetkilisi, köylülerden birini vurarak öldürdü.

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DHA

Artvin'de köylüler ve mesire alanı projesini yürüten yetkililer arasında çıkan kavga kanlı bitti...

Borçka ilçesinin Çifteköprü köyünün bir bölümüne yapılacak olan mesire alanı, köylüyü ayağa kaldırdı.

İŞ MAKİNELERİNİN GELİŞİNİ PROTESTO ETTİLER

'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etti.

İş makinelerini indirildiği sırada köylüler ile özel şirketin yetkilileri arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİYİ SİLAHIYLA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yüklenici şirket yetkililerinden M.U., tabancayla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu, Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, hastanenin önüne yaralıların yakınları ile sivil toplum kuruluşu üyeleri geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, tabanca ile ateş açan M.U. ile şirket çalışanı F.M. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)