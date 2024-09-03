Artvin’de mesire alanı projesinde silahlı kavga: 1 ölü Artvin’in Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’ne karşı çıkan köy halkı ve firma yetkilileri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde bölgede yapımı planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nde ormanın tahrip edileceğini öne süren bir grup köy halkı, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etmek istedi.

Özel bir şirket tarafından çalışma yapılan bölgeye iş makinelerini indirildiği sırada köy halkı ve firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ: 2 YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici firma çalışanlarından M.U. (42), tabancayla kendilerine karşı koymaya çalışanlara ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar (46) ve Ersan Koyuncu (36), yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yöre halkı, proje alanında çalışmaların başlanılmasının önüne geçmek için uzun zamandır duruma tepki gösteriyordu ve konuyla ilgili protesto gösterileri düzenlemişti. Olayı duyan köy halkı, Hopa Devlet Hastanesi önünde toplanarak olaya tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)