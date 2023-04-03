Artvin’de off-road yapan araç takla attı Borçka'da off-road yapan aracın zirveden taklalar atarak yuvarlandığı anlar kameralara yansıdı.

İHA

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyünde meydana gelen olayda, arazi araçlarıyla ormanlık alanda mini gösteri yapan bir grup, karla kaplı dik yamaçtan çıkmaya çalıştı.

Zorlu parkuru tırmanmaya çalışan off-road tutkunu Serdar Merttürk ve İnanç Tatar zirveye çıktığı sırada sürücü, aracının hakimiyetini kaybedince aracı devrilerek taklalar attı.

Araçtan atladı

Taklalar atan aracın içinde bulunan İnanç Tatar, aracın kapısı açılınca önce araçtan fırladı daha sonra taklalar atarak üzerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bir kişinin yaralandığı kazada yürekleri ağza gelirken, etrafta bulunanlar o anları cep telefonları ile anbean kaydetti.