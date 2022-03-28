Petrol
111.35
-5.13%
Euro
16.28
-0.08%
Dolar
14.84
0.08%
Altın
926.66
-0.78%
Borsa
2184
0.39%
Bitcoin
700.394
5.68%
BTXN Coin
38.25
-3.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Artvin'de oğlu tarafından keserle öldürüldü

    Baca temizlemek için evin üst katına çıkan babası Dursun İnce'yi tartışma sırasında keserle öldüren 23 yaşındaki Emrah İnce, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 14:03
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Artvin'de oğlu tarafından keserle öldürüldü

    Artvin’in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce, baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı.

    Eve dönmeyen eşini merak eden Fecriye İnce, bir süre sonra üst kata çıktığında kocasını yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken gördü.

    SORGUYA ÇEKİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dursun İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler, İnce'yi sorguya aldı.

    TARTIŞTIĞI BABASINI KESERLE ÖLDÜRDÜ

    Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti.

    TUTUKLANDI

    Dursun İnce’nin oğlu Emrah İnce, babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Artvin de oğlu tarafından keserle öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    İspanya, koronavirüsü grip olarak değerlendirecek
    Sağlık

    İspanya, koronavirüsü grip olarak değerlendirecek

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı
    3. Sayfa

    Pendik'te patronunu soyan çalışan yakalandı

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir