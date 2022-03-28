Artvin'de oğlu tarafından keserle öldürüldü

Artvin'de oğlu tarafından keserle öldürüldü

Baca temizlemek için evin üst katına çıkan babası Dursun İnce'yi tartışma sırasında keserle öldüren 23 yaşındaki Emrah İnce, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Artvin’in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce, baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı.

Eve dönmeyen eşini merak eden Fecriye İnce, bir süre sonra üst kata çıktığında kocasını yerde kanlar içinde hareketsiz halde yatarken gördü.

SORGUYA ÇEKİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Dursun İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler, İnce'yi sorguya aldı.

TARTIŞTIĞI BABASINI KESERLE ÖLDÜRDÜ

Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti.

TUTUKLANDI

Dursun İnce’nin oğlu Emrah İnce, babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.