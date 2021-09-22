Artvin’de sel felaketinin izleri 2 ay içinde silindi

Yaşanan sel felaketinin ardından, devlet eliyle bölgede yapılan çalışmalar ile felaketin izleri 2 ay içinde silindi.

Artvin’de, 22 Temmuz tarihinde metrekareye düşen 170 kilogram yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

Yaşanan taşkın ve heyelanlar nedeniyle cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit’in, 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Arhavi’de ise kaya tahkimatının yıkılmasıyla taşan Kapisre Deresi, ilçe merkezini sular altında bıraktı.

303 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi.

SU, ELEKTRİK, TELEFON HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkılırken, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü. Yaşanan felaketin ardından vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanları seferber edildi.

DUVAR ÖRÜLDÜ

Askerlerin de katıldığı temizlik ve enkaz çalışmaları ile Kapisre Deresi’nin taşmasının ardından göle dönen cadde ve sokaklar balçıklardan arındırıldı.

2 ay içinde bölgede sel felaketinin izlerinin silinmesiyle, hayat normal akışına döndü. Kapisre Deresi'ndeki yıkılan tahkimat, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yenilenerek taşkın riskinin önüne geçildi.

Dere yatağının ilçeye taştığı alanda, ekipler tarafından duvar örülerek önlem alındı.

“İNSANLARIMIZIN TEDİRGİN OLMASINA HİÇ GEREK YOK”

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 2 ay öncesine göre büyük bir toparlanma içerisinde olduklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Zannediyorum yılbaşına kadar toparlanma sürecimiz bitmiş olacak. Taşkın olan mahallelerimizde yaşayan insanlarımızda elbette bir tedirginlik var ama artık dere yatakları temizlendi, dolgular yapıldı, tahkimatlar yenilendi. Dolayısıyla da insanlarımız tedirgin olmasına hiç gerek yok. Yağmur suyu şebekelerimizin projelerini bitirdik. Kısmet olursa ona başlayacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü de proje çalışması içerisinde. Onlar bir yandan biz bir yandan derken Arhavi’yi ayaklandıracağız.

“ŞÜKRETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEYİM YOK”

Güzel koordineli bir şekilde çalışarak bugünlere geldik. İnşallah yılbaşından sonra da işlerimizi daha güzel tamamlamış olacağız. 184 santim su vardı ve yaklaşık 30-40 santim mertebesinde de balçık vardı. Bir hafta 10 gün içerisinde de hemen hemen biz bunların tüm apartmanların bodrum katlarını temizlemiş olduk. Bir can kaybımızın olmaması bizim şansımız. Ben batıyı gördükten sonra Ayancık, Bozkurt’u, Kastamonu’yu, Sinop’u gördükten sonra şükretmekten başka bir şeyim yok.”

Artvin’de sel felaketinin izleri 2 ay içinde silindi VİDEO



“DEVLETİMİZ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ”

İş yerindeki suların ve balçıkların temizlenmesi ile yeniden işbaşı yapan Necla Ağırbaş, "Dükkan tavana kadar su ve toprak doluydu. Biz geldiğimizde zaten yapılacak hiçbir şey yoktu. Devletimiz gücünü gösterdi buradaki su ve balçık temizlendi, dükkanlar yeniden faaliyete geçti. Yeniden Arhavi eski günlerine döndü. Ama hala dükkanına açamayanlar da var. Sokaklardan selin izlerini sildik ama hafızalarımızda henüz silinmiş değil." dedi.

“HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK KORKUTUCU BİR GÜNDÜ”

Tanju Fitoz da "Hafızalarımızdan silinmeyecek, korkutucu bir gündü. Yavaş yavaş dükkanın içi su dolmaya başladı, 15-20 dakika içerisinde bütün cadde su içindeydi. Sonra suyun çekilmesi ile beraber her yer balçığa bulandı. Bodrum katları ve giriş katlarında biriken balçık elbirliği ile temizlendi. 2 ay geçti, artık burada hayat normale dönmeye başladı. Ama her yağmur yağdığında hala korkuyoruz.” ifadelerini kullandı.