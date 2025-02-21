Artvin'de seyir halindeki kamyonda yangın

DHA

Artvin'in Şavşat ilçesi Elmalı köyünde, yürekleri ağza getiren bir yangın olayı meydana geldi.

Karla kaplı yolda seyreden Çağlar Yıldırım yönetimindeki 53 FE 776 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümden alev aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

Kamyonetinden duman yükseldiği gören sürücü, araçtan çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, alev topuna dönen kamyoneti söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.