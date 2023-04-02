Artvin’de seyir halindeki sürücü heyelanla karşılaştı: Son anda kurtuldu Karla kaplı yolda servis aracıyla ilerleyen sürücü, toprağın kaydığını fark edince süratle geriye doğru çekildi. Yamaçtan kopan kayaların altında kalmaktan kurtulan sürücünün o anları kamerada.

İHA

Artvin'in Ardanuç ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

İlçeye bağlı Aşağı Irmaklar köyüne servis aracıyla yolcu taşıyan Erdal Gündüz, felaketin eşiğinden döndü.

Gündüz seyir halindeyken heyelanla karşılaştı.

O anlar kamerada

Toprak altında kalmaktan dikkati sayesinde son anda kurtulan sürücü, heyelanı fark edince süratle geri çekildi.

Olay yerinden uzaklaşan Gündüz'ün dikkati ve o anlar, araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Bu kez şanslıydım"

Daha sonra aracını güvenli bölgeye park eden Gündüz, inip heyelanlı bölgeyi görüntüleyerek yetkililere haber verdi.

Bölgenin heyelan alanı olduğunu ifade eden Gündüz, "Bu kez şanlıydım Allah’a şükür bir şey olmadı. Bir dahakine bu kadar şanlı olmayabiliriz” ifadelerine yer verdi.