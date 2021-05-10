Artvin'de çıkan şiddetli rüzgar, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde, şiddetli rüzgar etkili odu. Rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği görüldü. Devrilen ağaçlar kesilerek kaldırıldı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Çaylı köyü Cihazen Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Naci Gedik’e ait meyve bahçesinde bulunan ağaçlar devrilirken, can kaybı ve yaralanma olmadı.





Artvin'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi ViDEO



O ANLAR KAYDEDİLDİ

Kemalpaşa ilçesinde kaydedilen görüntüde yüksek gerilim hattına düşen ağaç dalları yanmaya başladı.

Ağacın yanarken telden kurtulmasıyla yere düşmesi büyük facianın da önüne geçmiş oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



