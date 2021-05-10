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    Artvin'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

    Artvin'de çıkan şiddetli rüzgar, ağaçların devrilmesine neden oldu.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 14:12
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    Artvin'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

    Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde, şiddetli rüzgar etkili odu. Rüzgar nedeniyle ağaçların devrildiği görüldü. Devrilen ağaçlar kesilerek kaldırıldı.

    CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

    Çaylı köyü Cihazen Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Naci Gedik’e ait meyve bahçesinde bulunan ağaçlar devrilirken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

    Artvin de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #1

    Artvin'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi ViDEO

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    Kemalpaşa ilçesinde kaydedilen görüntüde yüksek gerilim hattına düşen ağaç dalları yanmaya başladı.

    Ağacın yanarken telden kurtulmasıyla yere düşmesi büyük facianın da önüne geçmiş oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Artvin de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi #2

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