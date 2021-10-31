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    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı

    Arhavi ilçesinde, silahla vurulan sokak köpeğinin yardımına vatandaşlar yetişti. Köpeğin ön patisi ve arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 14:19
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    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı

    Artvin’in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde, sabah saat 07.00 sıralarında, sokak köpeklerinin bulunduğu bölgeye doğru silahla birkaç el ateş edildi.

    Yaralı köpeğin feryadını duyan vatandaşlar, polise haber verdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ve hayvanseverler, yaralı köpeğe müdahale etti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Acı içinde yerde yatan köpeğin ön patisi ve arka ayağında kırıklar olduğu tespit edildi.

    Yaralı köpek tedavi için Ardeşen’e götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı ViDEO

    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı #1

    “KANLAR İÇİNDE YERDE YATTIĞINI GÖRDÜK”

    Olay yerine gelen Arhavi Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nuray Güzel, şu sözleri kaydetti:

    “Sabah belediyeden bir telefon geldi, yaralı bir köpeğin olduğunu söylediler. Gittiğimizde yerde yaralı şekilde yatan köpeğin silahla vurulduğunu, ön patisi ve arkada ayağında kırıklar olduğunu, kanlar içinde yerde yattığını gördük. Şu anda polis ekipleri de inceleme yapıyor. Dernek olarak şikayetçi olacağız. Kim yaptıysa cezasını alsın.”

    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı #2

    Artvin’de silahla vurulan sokak köpeği, tedavi altına alındı #3

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