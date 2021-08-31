Yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda boz ayı ile karşılaşan taksi şoförü, aracından inip ayı ile selfie çekti.

Artvin’in Şavşat ilçesinde ikamet eden taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolundaki ormanlık alanda, bir boz ayı ile karşılaştı.

Demir, taksiden inerek ayıya doğru yaklaştı. Arada 10 metre mesafe bırakan Demir, cep telefonunu çıkarıp ayı ile selfie çekti.

“HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR”

Ardında video çeken Demir, “Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum.” sözlerini kaydetti.

Artvin’de taksi şoförü ayı ile selfie çekti ViDEO

Demir’in sosyal medyada da paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü.