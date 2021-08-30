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Artvin’de tırın dorsesinden 33 at çıktı

Artvin’de tırın dorsesinden 33 at çıktı

Sarp Sınır Kapısı’nı kullanmak için kente gelen bir tırın dorsesindeki 33 atın, bitkin ve ölmek üzere olduğu görüldü. 33 attan 2'si, zorlu yolculuğa dayanamayarak yaşamını yitirdi.