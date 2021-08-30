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- Artvin’de tırın dorsesinden 33 at çıktı
Artvin’de tırın dorsesinden 33 at çıktı
- İHA
- 30.08.2021 - 14:22
- Güncelleme : 30.08.2021 - 15:39
Artvin’de, Sarp Sınır Kapısı’nı kullanmak için Hopa ilçesine gelen 33 at yüklü bir tır, hayvansever vatandaşlar tarafından fark edildi.
Tırın içindeki atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu gören hayvansever vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeler yaptı.
PARA CEZASI VERİLDİ
Çalışmalar sonrasında, sağlık belgeleri ve çiplerini bulunan 33 attan, 2’sinin öldüğü belirlendi.
Tırın dorsesinde 20’den fazla at taşıyan sürücüye, 35 bin lira para cezası kesildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hopa’da bulunan tır parkında indirilen atların, bakım ve tedavilerine başlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Artvin’de tırın dorsesinden 33 at çıktı VİDEO
TIR GARAJINDA ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde bir tır şoförü, Sarp Sınır Kapısı’ndan geçemeyeceğini anlayınca, Kars’tan Kırgızistan’a düğün ziyafeti için götürülmesi planlanan atları, tır garajında ölüme terk etmişti.