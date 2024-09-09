Artvin’de yaban keçisinden çıkan kurtlar görenleri şaşkına uğrattı Yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilen yaban keçisinin tedavisi sırasında vücudundan çıkan kurtçuklar şaşkınlığa neden oldu.

İHA

Artvin’de vatandaşlar tarafından ormanda yaralı halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye giden ekipler, yaban keçisini tedavisi için veteriner hekime teslim etti.

YÜZLERCE KURTÇUK BULUNDU

Veteriner hekim, muayenesi sonrasında kara sineklerin larvalarını yaban keçisinin genital bölgesine bıraktığı ve o bölgede yüzlerce kurtçuk oluştuğunu tespit etti.

Veteriner Hekim Canberk Düzün yaptığı açıklamada, “Kliniğimiz yaralı bir durumda getirilen yaban keçisinin muayenesi sonrasında kara sineklerin larvalarını yaban keçisinin genital bölgesine bıraktığı ve o bölgede yüzlerce kurtçuk oluştuğu görüldü.

O bölgenin tamamen temizlenip yara bakımı ve tedavisi tamamlandıktan sonra Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yaban keçisi, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya salındı.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)