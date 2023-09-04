Artvin'de yamaçtan kopan taştan kaçan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı

İHA
Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yamaçtan koparak karayoluna düşen kaya parçasından kaçmak için manevra yapan sürücü Atanur Bilgin, aracın hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan araç uçuruma yuvarlandı.
Hastanede can verdi
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtaki sürücü Atanur Bilgin ve Mehmet Duzun (90) hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Duzun, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atanur Bilgin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.