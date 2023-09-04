Artvin'de yamaçtan kopan taştan kaçan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı Artvin'de yamaçtan kaya parçası koptuğunu görünce manevra yapan sürücünün aracı uçuruma devrildi. Taklalar atan araçtaki 90 yaşındaki şahıs yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

İHA

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çağlayan köyünde yamaçtan koparak karayoluna düşen kaya parçasından kaçmak için manevra yapan sürücü Atanur Bilgin, aracın hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç uçuruma yuvarlandı.

Hastanede can verdi

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtaki sürücü Atanur Bilgin ve Mehmet Duzun (90) hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Duzun, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atanur Bilgin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.