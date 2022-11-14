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    Artvin'deki Off-road'da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı

    Off-road yarışlarında yardımcı pilot, yarışmayı kaybedince aracı düzgün kullanmadığı gerekçesiyle pilotu sopayla kovaladı, hırsını alamayınca da çamura fırlattı.
    • 14.11.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:51
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    Artvin'deki Off-road'da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı

    Artvin'de Yusufeli ilçesinde Off-Road tutkunları, bataklık parkurları dik rampalı ve zor engelleri geçmeye yönelik yarışlara katıldı.

    Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Motor ve Doğa Sporları iş birliği ile düzenlenen 7. Yusufeli Off-road yarışları, bu yıl da tam gaz devam edip nefes kesti.

    Off-road yarışlarında; Ermenistan, Gürcistan, Erzurum, Iğdır, Kars, Sivas, Artvin ve ilçelerinden 45 ekip kıyasıya mücadele etti.

    Pilot ve yardımcı pilot arasında olay çıktı

    Yarışa, Zafer Şahin Yılmaz ve yardımcı pilotu Fahri Altun’un arasında geçen olay damga vurdu.

    Yardımcı pilot Fahri Altun, yarışın bitmesi ve yarışmanın kaybetmelerinden sorumlu tuttuğu pilota sinirlenip, arazide sopayla kovaladı.

    Off-road yarışlarında yanındaki pilotu aracından inerek sopayla kovaladı VİDEO

    Hırsını alamadı, çamura fırlattı

    Aracı düzgün kullanamadığı, engele çapması, virajlara kontrolsüz girmesi nedeniyle elindeki sopayla aracından inerek pilotu kovalamaya başlayan Altun, seyircilerin önünde pilot Yılmaz’ı yakalayarak hırsını alamayıp çamura attı.

    O anlar bir izleyicinin telefonuna yansıdı

    İHA'nın haberine göre, pilot da karşılık verince iki yarışçı çamur içinde kaldı. Seyircilerin alkışları eşliğinde Yılmaz ve Altun otomobillerine geri dönerken o anlar ise izleyenler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Artvin deki Off-road da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı #1

    Artvin deki Off-road da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı #2

    Artvin deki Off-road da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı #3

    Artvin deki Off-road da yardımcı pilot, yarışı kaybedince pilotu kovaladı #4


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